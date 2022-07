Galtier chega ao PSG e diz ter planos para Neymar: ‘É claro que quero ele’

O Paris Saint-Germain apresentou, em coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (horário de Brasília), o francês Christophe Galtier como novo treinador, e ele já chegou precisando se posicionar sobre os rumores de uma possível saída de Neymar. Em resposta direta ao ser questionado sobre o assunto, disse contar com o astro brasileiro, pois já fez até planos de como utilizá-lo em campo.

“Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Qual treinador não gostaria de ter ele em seu elenco? Eu estava falando antes sobre a necessidade de equilíbrio, em qualquer nível que você jogue, e eu tenho uma ideia muito clara sobre o que espero de Neymar. Vou conhecer ele, vou ouvir o que ele tem a dizer e suas expectativas. É claro que eu quero que o Neymar fique aqui com a gente. Ele está entre os melhores do mundo, todos os treinadores querem jogadores como ele”, afirmou Galtier.

O atacante encerrou as férias na segunda-feira e voltou a treinar no PSG nesta terça, o que esfriou um pouco as especulações sobre sua saída, mas não as encerrou. A imprensa europeia noticiou, durante os últimos dias, que o clube parisiense não contaria mais com o craque. Tal decisão teria sido tomada após um pedido feito por Mbappé. Segundo jornais como LÉquipe e Le Parisien, a vontade de Neymar é permanecer, tanto que ele teria acionado uma cláusula de renovação de contrato até 2027. Após o início dos rumores, Neymar foi especulado como possível reforço do Chelsea.

O astro da seleção brasileira passou por momentos difíceis no PSG ao longo da última temporada, principalmente após a eliminação na Liga dos Campeões. Frustrada, a torcida chegou até a vaiá-lo nos jogos seguintes. Mesmo antes disso, o jogador de 30 anos já havia passado por outros momentos conturbados e foi alvo de críticas recorrentes. Houve grande expectativa de que ele formasse um trio avassalador ao lado de Messi, contratado para a temporada 2021/2022, e Mbappé, mas o argentino também não encontrou seu melhor futebol em Paris.

REFORMULAÇÃO

Agora sob o comando de Christophe Galtier, os torcedores esperam mudanças. O novo treinador chega para substituir o argentino Mauricio Pochettino, que teve a saída confirmada um pouco mais cedo, após um ano e meio de trabalho, período em que conquistou o Campeonato Francês, a Copa da França e a Supercopa da França, mas falhou na missão de alcançar o sonhado título da Liga dos Campeões.

Galtier, de 55 anos, foi campeão francês com o Lille na temporada 2020/2021, ocasião na qual interrompeu uma série de três títulos do próprio PSG. Antes disso, fez um trabalho duradouro de oito anos sob o comando do Saint-Etienne, clube pelo qual ergueu a taça da Copa da Liga Francesa em 2013. Na temporada passada, treinou o Nice e terminou o campeonato nacional na quinta colocação.

A chegada de Galtier é um dos muitos passos do processo de reformulação vivido pelo PSG. Ele foi uma escolha respaldada pelo diretor esportivo Luis Campos, substituto de Leonardo, alvo de muitas críticas durante seu trabalho. Campos e Galtier, inclusive, trabalharam juntos no Lille e esperam construir um elenco forte para a disputa dos próximos meses.

“Nós estivemos em constante diálogo e preparando o futuro do clube. Luís Campos sabe o que eu espero do time, o que eu quero ver dos jogadores. Conversamos sobre como podemos convencer jogadores a se juntarem a nós. “Eu tenho total confiança na habilidade dele de negociar com atletas”, comentou o novo treinador do time parisiense durante a apresentação.

GALTIER PRIMEIRA OPÇÃO

A coletiva de imprensa também contou com a participação do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, que comentou sobre a escolha de Galtier para assumir o cargo de Pochettino. Segundo o mandatário, o treinador ex-Nice sempre foi a primeira opção e nomes especulados pela imprensa, como Zinedine Zidane, jamais estiveram no radar. “Eu nunca falei com ele (Zidane), como eu já disse anteriormente. Amo ele como jogador, respeito muito ele, mas nunca falei como ele. Christophe Galtier sempre foi minha primeira opção”.