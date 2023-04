Esporte Galoppo volta ao Brasil e inicia trabalho de recuperação de cirurgia no REFFIS do São Paulo

Um mês e quatro dias após passar por cirurgia no joelho esquerdo em Buenos Aires, onde realizou o início do processo de recuperação, o meia-atacante Giuliano Galoppo está de volta ao São Paulo. Nesta segunda-feira, o argentino iniciou as atividades no REFFIS do clube, no CT da Barra Funda.

Galoppo voltou sorridente e confiante em abreviar o tempo de recuperação. Ainda em Buenos Aires, ele já fazia trabalhos de fisioterapia perto da família e sob supervisão do fisioterapeuta Felipe Marques, do São Paulo. Agora ele intensifica os trabalhos.

“O jogador iniciou o processo de recuperação no REFFIS Plus. O meio-campista foi operado na Argentina, onde fez a primeira parte do tratamento, e se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo”, anunciou o clube, em suas redes sociais, mostrando o jogador bastante tranquilo e feliz com o retorno.

O São Paulo permitiu que o jogador iniciasse a recuperação no seu país natal, com os familiares por perto, para evitar que houvesse trauma psicológico por causa da grave lesão justamente quando vivia o melhor momento no clube.

Dono de oito gols na temporada, o jogador pretende voltar antes do fim da temporada. A previsão de recuperação gira em torno de seis meses, o que terminaria em setembro. Ele ficaria à disposição, portanto, para metade dos jogos do segundo turno do Brasileirão, por exemplo.

Com semblantes bem mais leves após os 3 a 0 no América-MG, o time trabalhou nesta segunda-feira, de olho no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira, diante do Ituano, fora de casa. Após 0 a 0 no Morumbi, quem ganhar avança às oitavas.