Galoppo revela angústia por lesão após queda do São Paulo: ‘Voltarei mais forte’

A contusão sofrida no início do jogo, em que o São Paulo foi eliminado das quartas de final do Paulista, pelo Água Santa, vem preocupando o argentino Giuliano Galoppo. Ainda sem ter o diagnóstico, o meia, por meio das redes sociais, manifestou a sua tristeza. “Minha alma se parte! Não sei o que dizer numa hora dessas. Agradeço a todos os torcedores são-paulinos pelo carinho que me dão”, publicou.

No confronto desta segunda-feira, ele acabou se machucando aos 15 minutos de partida. Após uma disputa no meio-campo, o são-paulino pediu para ser substituído. A suspeita é de rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Ainda em tom de consternação, Galoppo afirma que vai se dedicar ao máximo para superar esse momento difícil. “Confiem (torcedores) que tanto por mim e minha filha, quanto por vocês, vou dar tudo de mim como sempre dei e vou superar essa lesão e voltarei muito mais forte do que antes.”

Um dos principais nomes do elenco, o atacante vem se destacando até aqui. É o artilheiro do São Paulo no Paulista com oito gols. Além do argentino, outros dois jogadores também preocupam o departamento médico do clube do Morumbi.

O armador Wellington Rato, com dores musculares, depende de uma revisão. O lateral-esquerdo Welington sentiu o tornozelo e também vai ser reavaliado para saber se o local tem alguma lesão ou se é apenas reflexo de uma entrada mais forte.