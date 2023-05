Galoppo passa por nova cirurgia e Jandrei se machuca em treino do São Paulo

O meia-atacante Giuliano Galoppo, do São Paulo, foi submetido a uma operação no joelho esquerdo nesta quarta-feira. O argentino deve receber alta hospitalar nesta quinta. O clube paulista, contudo, não apresentou estimativa de prazo para o retorno do jogador, um dos principais da equipe na temporada.

“O meio-campista Galoppo foi submetido na manhã desta quarta-feira (10) a uma artroscopia para retirada de fibrose no joelho esquerdo. O procedimento foi bem sucedido e o atleta deve receber alta amanhã e então dar sequência ao processo de recuperação no clube”, anunciou o São Paulo, pelas redes sociais.

Trata-se da segunda cirurgia sofrida pelo argentino em menos de dois meses. No dia 20 de março, ele havia sido submetido a um outro procedimento no outro joelho. Ele tinha uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida ainda na partida contra o Água Santa, pelas quartas de final do Paulistão.

Na ocasião, a previsão era de retorno apenas em seis meses. O clube não revelou se há mudanças nesta estimativa. Apesar de estar longe dos gramados há quase dois meses, o argentino ainda é o artilheiro do São Paulo em 2023, com oito gols.

TREINO

O técnico Dorival Júnior ganhou mais uma preocupação no departamento médico do clube. O goleiro reserva Jandrei se machucou durante o treino ao sofrer um trauma na mão esquerda e precisou deixar a atividade mais cedo. Ele não chegou a viajar com a delegação para a partida contra o Fortaleza, marcado para quinta-feira, pelo Brasileirão.

Jandrei aumentou a lista de jogadores em tratamento no DM do clube. A relação já tinha Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Erison (transição após estiramento em fibrose na coxa esquerda) e David (trauma no joelho direito).