Gallese pega pênalti, Peru vence a Venezuela e entra na briga por vaga na Copa

Com um segundo tempo bastante movimentado e pênalti defendido pelo goleiro Gallese, o Peru visitou a Venezuela e venceu por 2 a 1, no final da tarde no estádio Olímpico de la Universidad Central, em Caracas, pela 14ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar.

Foi a segunda vitória consecutiva do Peru, que soma 17 pontos, enquanto a Venezuela segue na última posição, com apenas sete pontos. Os quatro primeiros colocados das Eliminatórias garantem vaga direta na Copa do Mundo de 2022, enquanto o quinto jogará a repescagem para ir ao Mundial de seleções.

A Venezuela entrou em campo disposta a surpreender e quase abriu o placar aos três minutos, quando Machís carregou bola, passou pela marcação e tocou para González, que finalizou forte, pela linha de fundo. Mas aos poucos o Peru equilibrou a partida e passou e rodear o campo de ataque.

Aos 14, Carrillo fez linda jogada dentro da área e finalizou em cima do goleiro Fariñez. Mas três minutos depois o time peruano abriu o placar. Cueva puxou contra-ataque, lançou Carrillo na direita e ele cruzou para Lapadula, de cabeça, mandar para o fundo das redes.

A vantagem deixou o Peru confortável em campo, enquanto a Venezuela passou a ter mais dificuldades para passar pela marcação. Antes do intervalo, aos 37 minutos, Savarino, do Atlético-MG, arriscou de fora da área e mandou por cima do travessão, no último lance de mais efetividade dos anfitriões no jogo.

No segundo tempo, logo aos seis minutos a Venezuela deixou tudo igual. Hernández recebeu pela direita, cruzou na área e Machís, de primeira, finalizou no contrapé do goleiro Gallese. E o time venezuelano até poderia ter virado aos sete, mas González finalizou por cobertura, para fora.

Melhor tecnicamente, o Peru voltou a ficar na frente do placar aos 19 minutos, quando Cueva cobrou falta, a bola desviou na cabeça de Aristeguieta e parou dentro do gol. Mas a Venezuela tentou complicar a partida e poderia ter empatado aos 23 minutos, quando Machís cobrou pênalti e o goleiro Gallese defendeu.

A reta final da partida foi da Venezuela no ataque, mas prevaleceu a forte marcação do Peru e a noite inspirada do goleiro Gallese por mais uma vitória nas Eliminatórias.

A 15ª rodada das Eliminatórias acontecerá apenas no final de janeiro de 2022. Enquanto a Venezuela receberá a Bolívia, na Venezuela, o Peru visitará a Colômbia, na Colômbia. As datas e os horários ainda não foram definidos pela Conmebol.