Gael Monfils abandona por lesão e Thiago Monteiro avança às quartas em Adelaide

Após entrar como “lucky-loser” no ATP 250 de Adelaide, na Austrália, e de vencer a sua partida de estreia na chave principal, Thiago Monteiro teve a missão de desafiar nesta quarta-feira o francês Gael Monfils, principal cabeça de chave do evento e campeão de um torneio de mesmo porte na cidade na semana passada. O número 1 do Brasil e 83.º do mundo equilibrou as ações desde o início e liderava o placar por 6/7 (2-7), 6/3 e 1/0 quando o 19.º do ranking da ATP abandonou por um desconforto na região do pescoço.

O tenista brasileiro marca, assim, a sua segunda vitória em três jogos contra Monfils no circuito profissional. Mas o triunfo anterior havia sido obtido em quadra de saibro e na altitude de Quito, no Equador. A campanha até as quartas de final já rende 45 pontos na ATP ao cearense de 27 anos, que ainda recebe mais seis por ter vencido uma partida no qualifying. Seu próximo rival é mais um francês, o 115.º do ranking Corentin Moutet, que fez um duplo 6/2 contra o húngaro Marton Fucsovics nesta quarta-feira.

Em quadra, Thiago Monteiro foi melhor que Gael Monfils, mesmo com os problemas do francês. Liderou a estatística de winners por 28 a 23 e cometeu 27 erros não forçados contra 29 do rival. A partida teve 1 hora e 57 minutos de duração.

Além de Gael Monfils, outro favorito ao título caiu nesta quarta-feira. Em sua estreia, o americano John Isner, segundo pré-classificado, perdeu de virada para o australiano Thanasi Kokkinakis por 2 sets a 1 – todos em tie-breaks com as parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4). Já o russo Karen Kachanov e o croata Marin Cilic, cabeças 3 e 4 respectivamente, avançaram ao baterem o italiano Gianluca Mager e o espanhol Jaume Munar.

DUPLAS – O brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig seguem afiados neste começo de ano. Após o vice na semana passada, também em Adelaide, a segunda melhor dupla no ATP 250 de Adelaide superou a estreia no torneio com vitória apertada, batendo o filipino Treat Huey e o dinamarquês Frederik Nielsen por 2 sets a 1 – com parciais de 6/3, 1/6 e 10 a 4 no match tie-break.

Estreando direto na segunda rodada, Melo e Dodig já se garantiram nas quartas de final do torneio, em que terão pela frente o mexicano Santiago Gonzalez e o argentino Andres Molteni, cabeças de chave número 7, que eliminaram os irmãos gêmeos sérvios Ivan Sabanov e Matej Sabanov em sets diretos, com placar final de 6/3 e 7/6 (8/6).