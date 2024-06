Gabriel Paulista, ex-zagueiro de Arsenal e Atlético de Madrid, é anunciado pelo Besiktas-TUR

O Besiktas, da Turquia, anunciou neste sábado a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, que vinha defendendo o Atlético de Madrid. O brasileiro, de 33 anos, com passagem pelo Arsenal, da Inglaterra, assinou até junho de 2027. O clube desembolsou “apenas” R$ 5,7 milhões, mas o valor foi usado como uma “taxa de assinatura” ao atleta.

“Me sinto feliz e percebi que vou jogar em outro grande clube na minha carreira. Desde criança, sempre sonhei em ser um jogador profissional de futebol. Todo mundo sonha em ganhar campeonatos e jogar em grandes clubes. Mas eu nunca pensei que atingiria esses níveis, que jogaria em clubes tão grandes. Portanto, me sinto muito feliz e realizado. Juntamente com minha família, amigos e gerentes, sempre tentarei me mover em direção aos meus objetivos da minha vida”, disse o zagueiro, que revelou suas metas no clube.

“Quando um atleta vem a um grande clube, ele sempre pensa em campeonatos. Não será diferente para mim. Meu primeiro pensamento é me adaptar aos novos companheiros de equipe, treinador e estilo de jogo da maneira mais rápida possível. Quero criar minha própria história no clube e ganhar campeonatos. Eu tenho muita experiência no futebol, mas ainda tenho muito o que aprender. Eu sempre tentarei melhorar e isso não será diferente aqui. Vamos nos fortalecer em cada treinamento e em cada partida e nos concentrar nos campeonatos, que são o nosso grande objetivo”, completou.

Gabriel Paulista chegou ao profissional no Vitória, da Bahia, mas fez praticamente toda a sua carreira na Europa. Deixou o Brasil para reforçar o Villarreal e chamou grande atenção quando foi contratado pelo Arsenal, inclusive chegou a ser convocado por Dunga para defender a seleção brasileira.

No time inglês, o defensor entrou em campo em 64 oportunidades e marcou um gol. Jogou ainda por Valencia e Atlético de Madrid, onde disputou apenas cinco jogos, antes de acertar sua transferência para o Besiktas.

“Comecei lentamente a explorar e tentarei aprender mais sobre a história deste clube. Pedi conselhos para amigos e ex-companheiros e recebi várias recomendações. Estou feliz por iniciar minha história aqui”, finalizou.