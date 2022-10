Gabriel Menino festeja oportunidade no Palmeiras: ‘Espero fazer um grande jogo’

Gabriel Menino sabe que a concorrência por vaga no meio-campo do Palmeiras é dura. Nesta quinta-feira, o volante deve mais uma vez ser o escolhido por Abel Ferreira para substituir um atleta suspenso – Zé Rafael não encara o Coritiba após expulsão contra o Botafogo. Depois de amargar um período sem jogar, o possível titular agradece as recentes chances e fala em responder com bela apresentação.

“Temos de estar preparados independentemente de qualquer coisa. Se Deus quiser, vou receber mais uma oportunidade e fazer uma excelente partida para conseguirmos mais três pontos e continuarmos em busca de vitórias”, afirmou Gabriel Menino, confiante em disputar seu 38º jogo da temporada.

O Palmeiras conta com os três pontos diante do Coritiba para manter a tranquila vantagem de 10 pontos no topo da tabela. A ordem de Abel Ferreira é respeitar os rivais, mas não desperdiçar pontos atuando no Allianz Parque.

O momento de tranquilidade ao qual o elenco passa é um diferencial para o Palmeiras ter campanha absurda no Brasileirão, com 63 pontos conquistados em 87 disputados, incrível desempenho de 72,41%. A união e o dia a dia descontraído são festejados por Gabriel Menino.

“O nosso dia a dia é muito bom. Nosso trabalho, nossa equipe Falamos que estamos mais aqui dentro do que com a nossa própria família, já nos conhecemos, sabemos como cada um joga, vemos o treino de cada um”, frisou. “Estamos conseguindo entrar, dar conta do recado, elevar o nível e dar continuidade.”

O duelo com o Coritiba será às 19 horas e Abel Ferreira ainda terá o retorno do zagueiro Murilo, recuperado de uma virose. Depois de ir bem diante do Botafogo, Mayke deve ser mantido como um ponta pela direita, reforçando o setor ofensivo e ainda auxiliando Marcos Rocha na marcação.