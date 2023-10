Gabriel Menino exalta ‘ajuda mental’ adquirida em série de treinos do Palmeiras na Data Fifa

O Palmeiras ainda luta para virar a página da queda na semifinal da Copa Libertadores. A dolorosa eliminação nos pênaltis diante do Boca Juniors, no Allianz Parque, em São Paulo, deixou muitos jogadores do elenco abalados. Gabriel Menino revelou, nesta terça-feira, que a parada para a Data Fifa fez muito bem, com a série de treinos ajudando a parte mental do grupo.

O volante foi um dos jogadores criticados pela torcida por causa da eliminação. Após dar assistência para o gol de Zé Rafael no clássico com o Santos, até cobrou apoio da torcida, mas viu a equipe, ainda sentindo a queda, levar a virada.

A expectativa é que a equipe desencante, após cinco tropeços, sendo três derrotas seguidas no Brasileirão, diante do Atlético-MG, nesta quinta-feira, no retorno ao Allianz Parque após a partida da Libertadores.

“É um momento difícil que estamos vivendo. Foram duas derrotas que mexeram com a gente. Essa semana ajudou muito para mantermos a nossa disciplina e sabermos controlar bem”, reconheceu Gabriel Menino. “Cada um sabe o seu momento e fazemos o que sabemos de melhor, que é treinar e nos doar ao máximo dentro de campo. A semana foi boa para trabalhar isso, trabalhar mentalmente.”

Menino aproveitou para, mais uma vez, clamar pelo apoio da torcida. “A torcida é o 12º jogador. Eles são muito importantes para nós. Nos apoiam do começo ao fim e espero que não seja diferente nesse final de temporada”, disse. “Toda a festa que eles fazem nas finais, semifinais, a gritaria no Allianz… Agora precisamos ainda mais deles para nos sentirmos confiantes. Tenho certeza de que eles farão o melhor para que consigamos voltar a vencer e seguir brigando pelo título do Brasileiro.”

Apesar dos 11 pontos de distância do líder Botafogo, o Palmeiras ainda não jogou a toalha no Brasileirão. Mas sabe que necessita da volta às vitórias. Para se reerguer, o time vem se esforçando nos treinos. Nesta terça, trabalhou sob chuva, em atividades com campo reduzido com duas equipes. Os treinos foram finalizados com meio-campistas e atacantes aprimorando cruzamentos e finalizações, e os zagueiros e laterais aperfeiçoando saídas de bola e transições.