Gabriel Magalhães representa o Brasil em seleção do Campeonato Inglês eleita pela torcida

O Arsenal mais uma vez desperdiçou grande chance de ser campeão nacional, perdendo o título para o Manchester City na última rodada. Mas o torcedor reconheceu a bela campanha da equipe e escolheu quatro jogadores da equipe para a seleção ideal do Campeonato Inglês, entre eles o brasileiro Gabriel Magalhães.

Dono disparado da melhor defesa da competição, com somente 29 gols sofridos, o Arsenal emplacou quatro dos cinco defensores escolhidos pelos torcedores que foram à página da Premier League (organizadora do Campeonato Inglês) votar.

Além de Gabriel Magalhães, ainda foram eleitos o goleiro espanhol Raya, o lateral-direito inglês Ben White e o companheiro de zaga, o francês Saliba. O brasileiro deixou a equipe machucado na última rodada, na virada de 2 a 1 sobre o Everton, com um problema no braço e faz recuperação no Brasil, onde passará as férias.

Tetracampeão inglês, o Manchester City também emplacou quatro representantes na seleção, formando quase todo o meio-campo, com o espanhol Rodri, o belga Kevin De Bruyne e o inglês Phil Foden. Fechou o setor Palmer, do Chelsea.

O artilheiro Haaland era barbada na escolha por mais uma temporada goleadora. O astro norueguês formou a dupla ofensiva com Watkins, do surpreendente Aston Villa, quarto colocado. Não houve eleição de treinador.

Após péssima campanha no Campeonato Inglês, terminando somente no oitavo lugar, o Manchester United não teve nenhum representante, assim como o Tottenham, mesmo com o time acabando no quinto lugar, e o Newcastle. O Liverpool foi representado pelo lateral-esquerdo Alexander-Arnold.

Confira a seleção da torcida no Campeonato Inglês (4-4-2):

Raya; Phil Foden, Salibas, Gabriel Magalhães e Alexander-Arnold; Rodri, De Bruyne, Palmer e Foden; Watkins e Haaland.