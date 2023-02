Gabriel Jesus evolui na recuperação e Arteta prevê volta antecipada no Arsenal

O brasileiro Gabriel Jesus deve ser a novidade de Mikel Arteta nos próximos jogos do Arsenal. O técnico revelou nesta sexta-feira que a recuperação da cirurgia no joelho direito está avançada e o atacante deve antecipar seu retorno aos gramados.

Gabriel Jesus se machucou com a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Após exames, a contusão foi diagnosticada como mais grave que o previsto. Em dezembro ele passou por cirurgia em uma lesão parcial do ligamento colateral do joelho, com previsão de retorno para o meio do mês de março.

O brasileiro está fora nesta sábado, diante do Leicester, fora de casa. Mas pode ser relacionado nos próximos compromissos do Inglês, contra Everton, quarta-feira, ou Bournemouth, no sábado, ambos no Emirates Stadium, compromissos agendados antes das oitavas da Liga Europa, diante do Sporting.

“Ele está evoluindo muito bem, treinando cada vez mais dentro de campo”, celebrou Arteta. “O joelho não reagiu (negativamente), e isso é muito positivo. Queremos tê-lo o mais rápido possível”, revelou o treinador.

Gabriel tem acompanhado os últimos jogos do Arsenal no estádio, em Londres, e havia previsto um retorno no começo de março, o que deve realmente acontecer. Arteta já não esconde a ansiedade para escalá-lo.

“Ele está realmente ultrapassando os limites da reabilitação agora. Mas vamos respeitar o prazo estabelecido e utilizá-lo somente com liberação dos médicos e dos especialistas.” A ideia é ter o atacante em campo sem risco de novas lesões.