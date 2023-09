Gabriel Jesus desembarca em Belém e completa grupo de Diniz para a estreia nas Eliminatórias

O atacante Gabriel Jesus desembarcou em Belém, na noite desta terça-feira. Com a chegada do atacante do Arsenal, o técnico Fernando Diniz poderá contar com o grupo completo para o treino desta quarta-feira, cisando a estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

“Feliz por voltar. É um lugar que todo jogador quer estar. O jogo contra a Bolívia a gente tem a responsabilidade de ganhar, porém é treinar esses dias, focar, para poder ir para o jogo e conquistar os três pontos. É o único objetivo”, disse Gabriel Jesus.

Diniz tem mais dois treinos para definir pela primeira vez a equipe titular da seleção. Na quarta-feira e na quinta, o grupo treinará às 17h30, no Mangueirão.

O primeiro jogo do Brasil nas Eliminatórias será nesta sexta-feira, às 21h45 (pelo horário de Brasília), contra a Bolívia, no Mangueirão. Pela segunda rodada, a seleção enfrentará o Peru, fora de casa, em Lima, às 23 horas de terça-feira.