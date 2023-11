Gabriel Jesus afirma que fazer gols ‘não é um dos seus pontos fortes’

Declaração foi feita pelo atacante após a derrota do Brasil para a Argentina, por 1 a 0, no Maracanã

Gabriel Jesus foi a aposta de Fernando Diniz para substituir Vinícius Júnior diante da Argentina. O atacante do Arsenal, que não atuava desde 24 de outubro, teve boa movimentação na derrota por 1 a 0 e participou de um dos lances mais promissores da seleção brasileira no segundo tempo, que terminou com Gabriel Martinelli perdendo o gol diante de Emiliano Martínez.

No fim, porém, o atacante encerrou mais um jogo sem marcar pela seleção – e com tranquilidade surpreendente, declarou que marcar gols nem é seu ponto mais forte.

Atacante afirmou que fazer gols não é o seu forte – Foto: Staff Images / CBF

“Tem coisas que me incomodaram bastante no ciclo pós-Copa de 2018. Eu era mais jovem, tinha outra cabeça. Hoje sou um homem mais maduro, mais formado, pai de família. Eu entendo que o futebol é uma prioridade pra mim, e sei que preciso estar bem para fazer o meu melhor, principalmente na seleção brasileira”, disse Gabriel Jesus, na zona mista após o jogo.

“Tem coisas que eu não controlo. Eu treino, eu busco, eu tento, eu me movimento, eu ajudo a equipe. O gol é inevitável. Eu acredito que não seja meu ponto forte, porém eu faço gols e estou lá para fazer gols. Quando voltar, vai acontecer. É trabalhar. Eu trabalho quieto, não sou de rebater critica, não sou de ficar feliz por elogio. Já fiquei, não fico mais”, disse o atacante.

Sobre a derrota para a Argentina, a terceira consecutiva, Gabriel Jesus considerou que são coisas que acontecem no futebol. Na avaliação dele, o Brasil foi melhor que o adversário no Maracanã e merecia ter vencido também a Colômbia, na semana passada.

“Acho que o Uruguai eles foram, sem a bola, melhores do que a gente. Com a bola, acho que nesses três últimos jogos a gente jogou melhor. Colômbia nós jogamos muito melhor, falhamos na marcação. Hoje (terça) todo mundo pode ver nosso espírito e nossa vontade”, declarou o atacante do Arsenal. “O que a gente pode fazer agora é concentrar mais, evoluir mais, treinar mais, e quando chegar os jogos, ganhar os jogos.”