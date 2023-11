Gabriel Jaú volta à seleção de basquete e comanda vitória sobre o México na estreia no Pan

A seleção brasileira masculina de basquete largou com tranquilo triunfo por 74 a 54 na busca pela sétima medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, no Chile, nesta terça-feira. Com total domínio nos três primeiros quartos, a equipe do técnico Gustavo de Conti, o Gustavinho, abriu boa vantagem para apenas administrar no fim no ginásio polidesportivo do Estádio Nacional. Gabriel Jaú foi o cestinha do time, com 14 pontos.

Formada basicamente por jogadores que atuam em solo nacional – o armador Reynan, que atua nos Estados Unidos, é a exceção -, a seleção brasileira contou com boa apresentação de Gabriel Jaú, cortado do Mundial por opção técnica, que foi o cestinha da estreia com 14 pontos.

“Primeiramente, queria reforçar que é gratificante para qualquer atleta representar a seleção brasileira aqui. Estou feliz de participar do meu primeiro Pan e ajudar o time em busca do ouro”, disse jaú. “Tivemos poucos dias de treinos, mas estava todo mundo bem concentrado no que precisava ser feito. Todos estavam com a confiança grande no que precisava ser feito, tanto na defesa como no ataque, então a equipe toda esta de parabéns.”

Além de Jaú, a seleção brasileira contou com boas atuações de Márcio Santos e Gui Deodato, que fizeram 13 pontos cada, além de Lucas Dias e Didi, que colaboraram com outros 11.

O início arrasador fez a seleção ir para o intervalo com vantagem cômoda de 42 a 23. Depois do descanso, o time apenas “trocou cestas” com os oponentes para manter a ótima diferença construída no placar para celebrar largada vencedora.

“Acho que fizemos um excelente trabalho dentro do que planejamos e agora é seguir firme. Amanhã (quarta-feira) já tem mais um jogo”, afirmou Jaú, já focando no embate diante do Chile, no qual uma vitória garantirá vaga antecipada nas semifinais com uma rodada de antecipação.