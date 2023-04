Gabriel Casagrande larga na frente em Interlagos pela 4ª vez na Stock Car

Gabriel Casagrande sabe os atalhos do Autódromo de Interlagos. Ele fez a pole e larga na ponta para a etapa 2 da Stock Car 2023, neste domingo. Foi a primeira pole do piloto da A.Mattheis Vogel na temporada. Essa é a sétima na carreira, sendo que quatro foram na pista paulistana. Foi neste autódromo que ele também levou o título da temporada em 2021.

“Aqui é ainda mais especial. Muita coisa boa foi vivida aqui. Tenho excelentes memórias de Interlagos. Temos um carro fenomenal, para brigar por pole. Vamos continuar no mesmo pique para sair com a vitória amanhã, que é nossa meta”, falou ao final da classificatória.

O piloto do carro número 83 foi seguido no Q3 por Rubens Barrichello (Fulltime), Cesar Ramos (Ipiranga Racing), Bruno Baptista (RCM), Gaetano Di Mauro (Hot Car) e Denis Navarro (Cavaleiro Sports).

LÍDERES FICARAM PARA TRÁS

O líder do campeonato, Daniel Serra (Eufofarma) não chegou ao Q3. Ele vai largar em 10º na corrida desde domingo. Thiago Camillo (Ipiranga Racing) e Ricardo Maurício (Euforarma), vice-líder e terceiro lugar do campeonato, respectivamente, também pararam no Q2. Camilo vai largar em 12º. Logo atrás, vem Ricardo Maurício.

O substituto de Nelson Piquet Jr., Rafa Martins (Crown Racing) chegou perto do Q3. Apesar de ser o 11º, Martins ficou a pouco mais de um décimo do tempo de corte para a disputa da pole.

Bater na trave não tirou a alegria do estreante. “Não rolou Q3, mas estou muito feliz. Até semana passada, eu não sabia que ia correr. E fazer um Q2, quase o Q3.Estou muito feliz”, comemorou.

Rafa Martins contou que recebeu, depois de confirmar a posição, os parabéns do titular Nelson Piquet Jr, que está na Espanha para a rodada inaugural do European Le Mans Series. “Ele disse: ‘acho que vou ficar na Europa e você assume meu lugar'”, brincou Rafa, aos risos.

CONFIRA O GRID:

1º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

2º – Rubens Barrichello (Fulltime)

3º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing)

4º – Bruno Baptista (RCM)

5º – Gaetano Di Mauro (Hot Car)

6º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports)

7º – Enzo Elias (Crown Racing)

8º – Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel)

9º – Guilherme Salas (KTF Sports)

10º – Daniel Serra (Eurofarma)

11º – Rafa Martins (Crown Racing)

12º – Tiago Camillo (Ipiranga Racing)

13º – Ricardo Maurício (Eurofarma)

14º – Felipe Fraga (Blau Motorsport)

15º – Allam Khodair (Blau Motorsport)