Gabigol sente dores musculares na coxa e desfalca o Flamengo diante do Fortaleza

O Flamengo, que vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, não vai poder contar com Gabigol para o jogo deste domingo, diante do Fortaleza, no Castelão. Ele sentiu dores no músculo adutor da coxa em avaliação e foi cortado da lista de relacionados.

Em má fase, o camisa dez vem sendo utilizado como opção desde a chegada do técnico Tite. O titular do posto de centroavante tem sido Pedro. Com um jejum de mais de dois meses sem conseguir balançar as redes, o último gol do atacante foi no dia 20 de agosto, no confronto diante do Coritiba, quando o time carioca venceu o jogo por 3 a 2.

Para o duelo com os cearenses, o técnico Tite tem ainda mais desfalques. O lateral direito Wesley foi diagnosticado com uma gastroenterite e está fora. Para o seu lugar, Matheuzinho é a opção. O volante Gerson e o atacante Bruno Henrique, expulsos na derrota de 2 a 1 para o Santos, também não jogam.

No treino deste sábado, Tite praticamente definiu a equipe. Na frente, Luiz Araújo e Everton Cebolinha formam um trio ofensivo ao lado de Pedro. No meio, Erick Pulgar retorna ao lado de Thiago Maia e Arrascaeta.

Ayrton Lucas também apresentou o quadro de gastroenterite, mas viajou com a delegação. Caso não reúna condições de atuar, o veterano Filipe Luís assume a lateral esquerda.

Com 50 pontos, e na sexta colocação no Brasileiro, o Flamengo quer ensaiar uma reação para brigar por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. A distância para o líder Botafogo é de nove pontos.