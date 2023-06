Esporte Gabigol não treina e é problema para o Flamengo no clássico com o Vasco

Um dos heróis na vitória sobre o Fluminense, pela Copa do Brasil, no meio de semana, o atacante Gabigol não subiu a campo neste domingo, no penúltimo treino do Flamengo para o clássico com o Vasco, marcado para esta segunda-feira, às 20h, no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão.

Gabigol deixou o gramado na vitória sobre o Fluminense mancando. O atacante está com um incômodo na perna esquerda e ficou no setor de fisioterapia neste domingo, ao lado do zagueiro Léo Pereira, com dores no joelho.

Como o Flamengo tem um compromisso pela Libertadores no meio de semana, a expectativa é que seja preservado no clássico, já que Pedro treinou normalmente entre os titulares neste domingo.

Com isso, o Flamengo deve ir a campo com Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Matheus França e Gerson; Pedro e Everton Cebolinha (Everton Ribeiro).

O Flamengo volta ao treino na manhã desta segunda, quando definirá a situação de Gabigol e do zagueiro Léo Pereira. Há quatro jogos sem vencer, o time é o nono colocado do Brasileirão, com 13 pontos. O líder é o Botafogo, com 21.