Gabigol exalta torcida do Corinthians e monstra desejo em construir história fora do Flamengo

Pouco aproveitado no Flamengo com Tite, o atacante Gabigol quebrou o silêncio nesta segunda-feira e falou bastante sobre o futuro. Admitiu que ainda tem mais um ano de contrato com o clube carioca, mas fez questão de elogiar os torcedores do clube paulista e admitiu que seria interessante também fazer história em outro lugar.

Convidado do podcast PodPah, Gabigol foi bombardeado sobre perguntas do Corinthians e não se esquivou das respostas, sempre frisando que ainda tem vínculo com o clube carioca. O presidente eleito no clube paulista, Augusto Melo, disse que o atacante tem a “cara” do Corinthians e admitiu que seria uma contratação interessante na reformulação do elenco.

“Tenho mais um ano de contrato com o Flamengo. No meio de 2024 eu estou livre. A realidade é que eu tenho contrato, mas agradeço o carinho, tem sido muito f…. Eu vou nos restaurantes e a torcida do Corinthians sempre vem falar comigo”, afirmou, sobre o assédio que vem recebendo. “Tivemos uma conversa, acabou que não foi assinada a renovação. Querendo ou não pode ser o meu último ano com a camisa do Flamengo e eu quero que seja especial”, disse.

Ao mesmo tempo em que prega respeito à atual casa, mostra-se bastante tranquilo para elogiar o rival e seus torcedores. “A torcida do Corinthians é muito f… Eles cantam os 90 minutos. Esses dias, perdendo (de 5 a 1 para o Bahia), eles cantaram ainda mais. Isso é muito f…”, afirmou, encantado. Aproveitou para brincar com a aparência do goleiro Cássio, e disse que é fã do goleiro corintiano.

Mesmo com contato, Gabigol sabe que a diretoria do rubro-negro pode liberá-lo por redução de gastos. Ainda mais com Tite pouco utilizando-o. “A minha esperança, sinceramente, é que o ano que vem seja especial para mim. Renovar o contrato com o Flamengo e completar 10 anos (no clube) seria muito f…. Mas sair para outro clube e construir uma história também seria.”

O atacante admitiu que dificilmente terá espaço no Flamengo com o esquema de Tite e com a presença de Pedro, a quem define como craque. “Ele (treinador) tem um estilo de jogo mais propício ao Pedro, o levou para a Copa do Mundo. O que eu tenho que fazer? Trabalhar e mostrar que posso ser útil. Eu não estou suave (no banco), e falei isso para ele, quero jogar. Eu saí da Inter e do Benfica porque não estava jogando. Não é individualista, é ter mais oportunidade, todo mundo foi titular com ele e eu ainda não fui”, foi franco.

Gabigol revelou, ainda, que em 2023 atuou por vezes sem condições físicas por causa de lesões. “Em 2023 joguei machucado praticamente o ano todo. Eu machuquei o adutor no Mundial e aí aconteceram muitos jogos importantes, mas eu tinha que ter parado. Não consegui jogar 100%. A ideia de não parar foi em consenso, comigo, treinadores e comissão.”