Gabigol e Pedro brilham em goleada do Flamengo sobre o Nova Iguaçu

Mesmo com rodízio entre jogadores, o Flamengo aproveitou uma expulsão ainda no primeiro tempo para golear o Nova Iguaçu por 5 a 0 neste sábado. Soberano, o time rubro-negro marcou com Pedro e Gabigol, duas vezes cada, e Fabrício Bruno. A partida, válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, foi realizada no Maracanã, no Rio, diante de 50.930 torcedores.

Com o resultado, o Flamengo segue na liderança, agora com dez pontos, mas já com quatro jogos, pois teve partida da quinta rodada antecipada. O Nova Iguaçu segue com um ponto, na 11ª e penúltima colocação.

O Flamengo foi superior durante todo o jogo e não demorou para abrir o placar. Matheuzinho fez boa jogada na direita e cruzou para a área. Pedro, com apenas dois toques, chutou forte e baixo para marcar. Depois disso, o Flamengo demorou para criar mais chances, apesar de ocupar o campo ofensivo. Mas, aos 29 minutos, o segundo gol veio em bola parada. Após cobrança de falta, Fabrício Bruno usou a cabeça para ampliar.

Além de todo o domínio na reta final do segundo tempo, com várias chegadas perigosas, o Flamengo ainda ficou com um jogador a mais, aos 42 minutos, quando Matheus Alves foi expulso após levar o segundo cartão amarelo por falta dura em Marinho.

Na volta para o segundo tempo, já com a entrada de alguns titulares, como Gabigol, o Flamengo converteu a superioridade em mais gols. Logo aos 16 minutos, Matheuzinho ajeitou cruzamento para Gabigol. O atacante, dentro da área, chutou de primeira para fazer um belo gol.

Apenas cinco minutos depois, aos 21, o novo camisa 10 do Flamengo fez outro. Filipe Luís cruzou na medida para Gabigol completar de cabeça, dentro da pequena área. Sem diminuir o ritmo, o Flamengo ainda marcou o quinto aos 28 minutos, novamente com Pedro. Arrascaeta cobrou falta na direita e Pedro subiu alto na segunda trave para completar de cabeça. Com a vantagem e total controle do jogo, o time rubro-negro controlou bem para confirmar a goleada.

O Flamengo agora volta a campo na terça-feira, às 21h10, quando visita o Bangu, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Na quarta-feira, às 15h30, é a vez do Nova Iguaçu visitar o Audax Rio, no Estádio Jair Toscano, em Angra dos Reis.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 5 X 0 NOVA IGUAÇU

FLAMENGO – Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno (Léo Pereira), Pablo e Filipe Luís; Erick Pulgar (Arrascaeta), Matheus França (Gabigol) e Gerson (Thiago Maia); Marinho (Everton Ribeiro), Pedro e Everton. Técnico: Vítor Pereira.

NOVA IGUAÇU – Anderson Max; Léo Fernandes, Matheus Alves, Gabriel Pinheiro e Márcio Duarte; Gustavo Nicola (Marquinho Macaé), Paulo Henrique e Ícaro (Léo Índio); Ewerton (Matheus Matias), Nathan Palafoz (Luã Lúcio) e Andrey Dias (Léo Jacó). Técnico: Carlos Vitor.

GOLS – Pedro, aos 12, e Fabrício Bruno, aos 29 minutos do primeiro tempo. Gabigol, aos 16 e aos 21, e Pedro, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Alexandre Vargas Tavares de Jesus.

CARTÕES AMARELOS – Thiago Maia e Marinho (Flamengo). Andrey Dias (Nova Iguaçu).

CARTÃO VERMELHO – Matheus Alves (Nova Iguaçu).

RENDA – R$ 1.689.606,50.

PÚBLICO – 50.930 pagantes.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).