Gabigol e Everton Ribeiro treinam, mas podem desfalcar o Fla em jogo da Libertadores

O artilheiro Gabigol e o meia Everton Ribeiro foram as novidades do treino do Flamengo nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Apesar da atividade de campo, os dois, no entanto, não têm retorno garantido para o confronto com o Racing nesta quinta, em jogo decisivo para as pretensões do clube carioca na Libertadores.

O camisa dez rubro-negro sofreu lesão na perna esquerda(quadríceps)e segue em tratamento. Everton Ribeiro sofre com uma inflamação no joelho esquerdo e também está entregue ao departamento médico do clube.

Quem engrossa a lista de atletas machucados é o zagueiro Léo Pereira. O seu problema também é muscular e, portanto, depende de uma reavaliação. Como a partida acontece somente na quinta, a comissão técnica vai esperar a quarta-feira para tomar uma decisão pela escalação. O trio já esteve fora do clássico com o Vasco e a evolução é satisfatória.

Segundo colocado no Grupo A com cinco pontos, o time carioca tem a metade da pontuação do rival argentino, que lidera a chave de forma isolada. Um triunfo no Rio deixa o time com chances de brigar até pela ponta na última rodada.

O técnico argentino Jorge Sampaoli deve repetir a formação que derrotou o Vasco por 4 a 1, nesta segunda, e a tendência é usar o esquema com dois zagueiros. Gérson, que deixou a partida com dores no ombro, fez tratamento no clube e não preocupa.