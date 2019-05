Zidane vê Vinicius Junior importante para o futuro do Real e pronto para voltar

O retorno de Vinicius Junior aos gramados pode ocorrer neste domingo. Na véspera do duelo com o Villarreal, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Zinedine Zidane fez elogios ao atacante brasileiro, que treinou normalmente com o restante do elenco após se recuperar de contusão.

Vinicius Junior lesionou o tornozelo direito em 5 de março, durante partida contra o Ajax, pela Liga dos Campeões da Europa. Assim, ainda não atuou sob o comando de Zidane, que apontou o brasileiro como uma peça importante para o futuro do Real Madrid.

“Eu não fiquei surpreso. Treina, está muito melhor e está pronto para entrar na lista de relacionados. Ele precisava dessas semanas para estar fisicamente melhor, era o tempo planejado para ele. Ele tem 18 anos, poderia ser meu filho. É muito bom e importante para essa equipe, especialmente para o futuro”, afirmou Zidane em entrevista coletiva concedida neste sábado.

Zidane, porém, evitou revelar se utilizará Vinicius Junior no duelo com o Villarreal. Havia a expectativa de que ele fosse relacionado para duelos anteriores do Real, contra Rayo Vallecano e Getafe, mas isso não ocorreu. O treinador francês justificou a sua cautela. “Não tem nada a ver com a sua idade, que você geralmente tem que esperar. É bom, merece estar aqui e é isso. Como estava lesionado, temos que ficar tranquilos”, disse.

Para Vinicius Junior seria importante retornar contra o Villarreal, pois o auxiliar técnico Cleber Xavier e o preparador físico Fábio Mahseredjian estarão presentes ao Santiago Bernabéu para acompanhar o duelo e farão observações visando a convocação da seleção brasileira para a Copa América. Depois, o Real ainda disputará mais dois jogos pelo Espanhol, contra Real Sociedad e Betis.