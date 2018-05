Zidane poupa time em treino e Real viaja com força máxima a Kiev para decisão

Ciente de que os seus jogadores estão no limite do desgaste físico nesta reta derradeira da temporada europeia, o técnico Zinedine Zidane optou por comandar um treino bem leve nesta quinta-feira na última atividade realizada pelo Real Madrid em solo espanhol antes de o time embarcar para a Ucrânia, onde no sábado enfrenta o Liverpool, às 15h45 (de Brasília), na final da Liga dos Campeões.

O treinamento teve menos de 50 minutos de duração no CT do clube, de onde a equipe seguiu rumo ao aeroporto com um grupo de 24 jogadores relacionados pelo comandante francês. Sem problemas com atletas lesionados, o treinador terá força à máxima à disposição para a partida na qual a sua equipe buscará um histórico 13º troféu continental para o clube, sendo o terceiro seguido em três anos após o bicampeonato obtido em 2017.

Mais uma vez a principal esperança de gols do Real nesta luta pelo título com o Liverpool e artilheiro isolado da Liga dos Campeões, com 15 bolas na rede, Cristiano Ronaldo voltou a defender a equipe merengue na rodada final do Campeonato Espanhol, no último sábado, quando marcou um dos gols do empate por 2 a 2 com o Villarreal, fora de casa. E o astro português provou estar recuperado após ter se afastado dos gramados por algumas semanas para poder tratar da melhor forma possível uma lesão sofrida durante um clássico contra o Barcelona.

O lateral Dani Carvajal foi outro a retornar à equipe neste confronto do final de semana depois de ter se recuperado de lesão. Assim, ele também foi confirmado neste grupo de 24 atletas que embarcaram com a delegação do time madrilenho, sendo que deste grupo seis nomes terão de ser descartados para a decisão, pois no máximo sete jogadores podem ficar no banco de reservas pelo regulamento atual da Uefa.

Assim como ocorrerá com o rival Liverpool, que também viajou nesta quinta rumo a Kiev, o Real fará um único treino na Ucrânia para a decisão deste sábado. A atividade será realizada nesta sexta no estádio NSK Olimpiyskyi, o palco da grande final.

Confira os relacionados do Real Madrid para a decisão:

Goleiros – Keylor Navas, Casilla e Luca.

Defensores – Carvajal, Vallejo, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo e Achraf.

Meio-campistas – Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic e Ceballos.

Atacantes – Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez e Mayoral.