Zé Roberto revela projeto para criar times de lendas do Palmeiras

Ex-jogador e agora assessor técnico do Palmeiras, Zé Roberto afirmou nesta quinta-feira que o clube pretende criar um time de lendas, formado por ídolos do passado. Às vésperas do seu jogo de despedida, no domingo, o dirigente explicou que possível equipe seria parecida às existentes na Europa. Por lá, clubes têm elencos com ex-atletas para utilizar em eventos comemorativos, viagens e torneios master.

“O Palmeiras tem o pensamento de montar o seu time Legends, que a maioria dos clubes na Europa tem. Eu, inclusive, participo de alguns jogos pelo Bayern de Munique”, disse Zé Roberto, em entrevista coletiva na Academia de Futebol. No domingo, no Allianz Parque, uma partida entre amigos dele e um time de ídolos do Palmeiras vai marcar a despedida dos gramados do agora dirigente.

Zé Roberto parou de jogar no fim de 2017, mas somente agora, em janeiro, vai realizar um evento de despedida. O ex-jogador convidou para a sua equipe nomes como Seedorf e Adriano para enfrentar a formação palmeirense composta por antigos craques como Alex, César Sampaio, Galeano, Roque Júnior, César Maluco e Ademir da Guia. A partida será no domingo, às 10 horas.

O assessor técnico do Palmeiras mostrou ansiedade para a partida e disse ter ficado impressionado nesta pré-temporada com o condicionamento físico de um antigo colega de clube, o atacante Dudu. “Esses dias eu até o elogiei. É a primeira vez que eu o encontro na reapresentação sem a bochechinha e sem a barriguinha. Isso é sinal de que ele se cuidou. Comeu menos, bebeu menos. Mostra que o cara está focado”, afirmou, em referência à possível saída de Dudu para a China.