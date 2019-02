Zé Ricardo vê vaga merecida, mas admite: ‘Por sorte não saímos perdendo’

O Botafogo conquistou a classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana ao bater o Defensa y Justicia por 3 a 0, nesta quarta-feira, em pleno Norberto Tomaghello, onde a equipe argentina não perdia há 16 jogos. Mesmo assim, o técnico Zé Ricardo manteve a postura de pés no chão e afirmou que o placar não condiz com o que foi a partida.

“Penso que 3 a 0 foi um placar um pouco elástico, mas a classificação foi merecida porque não sofremos gols nas duas partidas. Futebol se ganha de algumas maneiras, se defender bem é uma delas. Foi uma das equipes que mais nos deu trabalho nos últimos tempos”, disse o treinador.

Apesar da vitória, o time brasileiro passou boa parte do jogo se defendendo e marcou os três gols em raras escapadas em contra-ataques. Zé Ricardo reconheceu essa postura, mas fez questão de destacar a entrega dos jogadores alvinegros.

“Sofremos muito no primeiro tempo. Até digo que por sorte não saímos perdendo no intervalo. No segundo tempo, acertamos o posicionamento e paramos de sofrer no lado direito da defesa, o que nos deu mais conforto com a bola”, analisou.

Classificado, o Botafogo volta as atenções para o Campeonato Carioca. Depois de campanha fraca na Taça Guanabara, na qual sequer se classificou para as semifinais, a equipe estreia na Taça Rio já com clássico contra o Vasco, no próximo sábado, no Engenhão.