Zé Ricardo lamenta ponto perdido pelo Botafogo em virada do Atlético-PR

O técnico do Botafogo, Zé Ricardo, não escondeu o desânimo pela dura virada sofrida pelo time carioca diante do Atlético-PR, neste sábado. Jogando na Arena da Baixada, onde o rival ainda não perdeu neste Brasileirão, o Botafogo saiu na frente, mas não conseguiu sustentar a vantagem e foi derrotado por 2 a 1, em Curitiba.

“Nós fizemos um bom primeiro tempo, muito eficiente na marcação e nos contra-ataques. Acontece que na etapa final o time deles melhorou, imprimiu mais velocidade e nos dificultou”, comentou o técnico.

Ele também justificou suas opções para o jogo, como a improvisação de Marcelo Benevenuto na lateral-direita no lugar de Marinho e a fixação de Matheus Fernandes como volante. “O Marcelo deu mais consistência na cobertura e o Matheus entrou para dar mais liberdade ao Leo Valencia, ainda sem aquele ritmo de jogo desejado. Acho que também ele cumpriu bem seu papel”, comentou o técnico, sem esquecer de elogiar a performance do Atlético-PR em casa, que atingiu sua 12ª vitória consecutiva diante de sua torcida.

O atacante Brenner estava feliz por ter voltado a marcar depois de seis meses. Ele tinha feito seu primeiro gol diante do Grêmio no dia 28 de abril. O cobrador oficial de pênaltis do time era o volante Rodrigo Lindoso, mas ele pegou a bola e foi para a cobrança.

Brenner garante que estava encarregado da penalidade e não teve dúvida em pegar a bola no momento em que Gilson foi derrubado por Bruno Guimarães. “Já estava tudo combinado e fui para a bola com confiança. Com certeza, vai ser o primeiro de muitos gols que virão daqui para frente”. Ele não tomou distância e bateu bem no canto, superando o goleiro Felipe Alves que acertou o canto, mas não evitou o gol.

O Botafogo vai ter a semana toda para treinar, porque só volta a campo no próximo domingo, dia 4, quando recebe o Corinthians, no Engenhão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.