Zé Ricardo confirma Jefferson no banco do Botafogo contra ‘favorito’ Flamengo

Depois de ter a volta de Gatito Fernández contra o Corinthians, o Botafogo terá Jefferson disponível no clássico diante do Flamengo, neste sábado, no Engenhão, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro se recuperou de lesão e ficará na reserva do paraguaio.

“O Jefferson está relacionado para o jogo, e quem vai começar será o Gatito”, confirmou o técnico Zé Ricardo nesta sexta-feira. A última partida de Jefferson foi justamente diante do Flamengo, no primeiro turno.

Na ocasião, o goleiro sofreu um trauma no tórax, uma fratura da cartilagem tireoide, um edema nas cordas vocais e ainda perdeu dois dentes após uma dura dividida com Lucas Paquetá. O forte impacto fez com que ele precisasse usar colete cervical por um período.

O retorno do veterano de 35 anos é importante para dar ânimo a um time que já vem embalado pela vitória do fim de semana sobre o Corinthians. Um novo triunfo no clássico seria fundamental para fazer o Botafogo respirar de vez na tabela, mas Zé Ricardo sabe que o favoritismo está do outro lado.

“Falar de favoritismo em clássico é sempre complicado. Pelo momento, poderia dizer que o Flamengo é favorito, mas acredito que temos totais condições com o Botafogo se doando ao máximo em campo, comprometido com a partida e com o apoio da nossa torcida”, afirmou.

O treinador ressaltou a importância do apoio em massa das arquibancadas para empurrar a equipe. “É fundamental para a gente somar pontos amanhã. Uma partida difícil, o Flamengo joga pra cima e tenta vencer dentro ou fora de casa. Uma equipe com muitos recursos e que vive um bom momento. Temos essa dura missão, mas quando começa o jogo são onze contra onze. Mais uma vez eu acho que a torcida precisa nos apoiar bastante como no último jogo para fazermos um jogo com essa vibração.