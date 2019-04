Zé Rafael afirma que pênalti perdido no Paulistão o fortaleceu no Palmeiras

Destaque da goleada do Palmeiras sobre o Fortaleza, o meia Zé Rafael afirmou neste domingo que a decepção vivida no Campeonato Paulista foi fundamental para que crescesse no clube. O jogador perdeu o pênalti decisivo na eliminação diante do São Paulo na semifinal para, três semanas depois, ser decisivo na estreia do time no Campeonato Brasileiro na vitória por 4 a 0, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

“O episódio do Campeonato Paulista serviu muito para me fortalecer aqui dentro. O grupo me abraçou. Pude dar sequência ao meu trabalho”, disse em entrevista ao canal TNT. Zé Rafael chegou ao Palmeiras neste ano após deixar o Bahia. Contra o Fortaleza, ele marcou os seus dois primeiros gols pela nova equipe, além de dar um passe para Marcos Rocha marcar.

Zé Rafael começou a partida como reserva e entrou no jogo aos sete minutos do primeiro tempo. Ricardo Goulart sentiu dores no joelho direito e o técnico Luiz Felipe Scolari teve de mexer no time. O meia afirmou que não se incomoda com a condição de suplente. “Tem de ter paciência. Temos um grupo grande, com grandes jogadores. O ano é longo, com muitas competições e muitos jogos. Espero dar sequência”, comentou.

O jogador avaliou que a vitória por goleada será fundamental para o início do time no campeonato. “Foi um jogo importante para dar confiança para nossa equipe. É bom estrear com o pé direito jogando em casa, diante da nossa torcida e fazer um bom resultado”, disse.

O Palmeiras volta a jogar nesta quarta-feira, às 16 horas, contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela segundo rodada do Brasileirão.