Zagueiro deixa Tigre para defender rival União Barbarense

O União Barbarense anunciou nesta terça-feira (19) a contratação do zagueiro Richard Cesar, de 19 anos, que estava em período de avaliação no Rio Branco e não fazia parte dos planos da direção do Tigre, de acordo com o gerente de futebol, Tiago Bernardi.

Em nota, a assessoria de imprensa unionista informou que “tirou zagueiro do rival” e que ele “estava treinando desde o início da preparação no Rio Branco, principal rival do Leão da 13”.

Ao LIBERAL, o gerente de futebol Maurílio D’Elboux descartou a afirmativa de que a negociação teria se tratado de um “balão” no rival.

“Nada a ver, não tinha acertado lá ainda e fechamos com ele. O Danilo Sacramento, que é empresário dele, falou muito bem, tivemos informações e contratamos. Vai ser inscrito”, afirmou o dirigente.

Richard Cesar foi titular do Botafogo de Ribeirão Preto na Copa São Paulo de Futebol Junior deste ano – o clube chegou até a segunda fase, quando foi eliminado pelo Trindade (GO).

“Ele estava em avaliação, como muitos aqui. Não tinha documentação com a gente. Ele tem futuro, mas pro Rio Branco não interessaria no momento. Desejamos toda a sorte pra ele”, disse o gerente de futebol do Tigre, Tiago Bernardi.

O defensor chega a Santa Bárbara d’Oeste para a vaga do zagueiro Renan, dispensado nesta terça-feira junto com o atacante Gilcimar. Ambos não agradaram a comissão técnica.

O Leão da 13 ainda anunciou um jogo-treino contra o Paulista de Jundiaí para o próximo dia 30, às 10 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães. Foto: Mailson Santana / Fluminense FC

CONTRATAÇÃO. O Rio Branco está próximo de acertar com o zagueiro Guilherme Crepaldi, de 20 anos. Ele pertence ao Fluminense, já está treinando com o elenco alvinegro e viria por empréstimo até o fim da temporada.

A informação foi divulgada pelo gerente de futebol, Tiago Bernardi, na tarde desta terça-feira. “Eles está trabalhando no possível time titular. Foi indicação do Sandro [Hiroshi], que a gente conhece. Nós vamos observar um pouco, mas tem possibilidade de estar no elenco”, disse.

Segundo o dirigente, o contrato de Crepaldi com o Tricolor das Laranjeiras termina no fim de 2019, e a ideia é trazê-lo por empréstimo até o final do Estadual. O zagueiro é de Americana, por isso não haveria a necessidade de utilizar os alojamentos do estádio Décio Vitta.