Zagueiro da Costa Rica pede vitória sobre Suíça por ‘despedida digna’ da Copa

A Costa Rica entra em campo pela última rodada da Copa do Mundo já eliminada. A seleção centro-americana encara a Suíça na próxima quarta-feira, em Nijni Novgorod, e mesmo sem chances de irem às oitavas de final, os jogadores prometem máximo esforço em campo para conquistar os primeiros pontos na Rússia.

“É uma partida que temos que enfrentar com tudo e, sobretudo, tratar de buscar o resultado para nos despedirmos de forma digna daqui, com uma vitória”, declarou o zagueiro Johnny Acosta neste domingo.

A campanha decepcionante na Rússia após surpreender o mundo há quatro anos no Brasil, quando foi às quartas de final, rendeu muitas críticas na Costa Rica. A imprensa local e a torcida procuram um culpado pela eliminação precoce e têm criticado bastante o sistema tático da seleção.

“Foram oito anos trabalhando sobre o mesmo sistema que nos deu muitos frutos, deu tudo que vivemos no Brasil e nos colocou aqui na Rússia. Por isso, creio que, no fim, as coisas não deram certo por outras situações que não saíram como queríamos”, apontou o zagueiro Óscar Duarte.

O jogador considerou que o desempenho na Rússia passou por algumas situações em que faltou sorte e melhor aproveitamento ofensivo dos costarriquenhos. Afinal, a seleção perdeu apenas por um gol de diferença para a Sérvia (1 a 0) e segurou durante mais de 90 minutos o Brasil, só sendo vazada nos acréscimos na derrota por 2 a 0.

“Aqui, não aproveitamos as oportunidades claras de gol que tivemos, no Brasil aconteceu diferente. Tínhamos uma chance e a concretizávamos. Contra a Itália, lembro que só tivemos uma de frente para o gol e marcamos. Aqui, não tivemos clareza para anotar e, evidentemente, o gol define como foram estas partidas”, disse Duarte.