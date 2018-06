Zagueiro da Bélgica diz que tropeço contra o Panamá ‘iniciaria uma crise’

Apontada já há algum tempo como uma das seleções mais talentosas do mundo, a Bélgica terá na Copa da Rússia uma nova chance de comprovar este status em campo, depois de decepcionar em competições anteriores. A estreia será diante do fraco Panamá, na próxima segunda-feira, em Sochi, e os belgas entrarão em campo com todo o favoritismo.

Até por isso, os jogadores sabem da necessidade de uma vitória e de jogar bem. “Se nós não ganharmos os três pontos, isso iniciaria uma crise”, declarou o zagueiro Alderweireld nesta sexta-feira. “Nós temos um bom time, uma grande seleção. Me sinto bastante confiante.”

A principal força Bélgica é o seu setor ofensivo, que conta com nomes como os de Eden Hazard, Mertens, De Bruyne e Lukaku. Batshuayi é reserva nesta equipe, mas isso não diminui sua felicidade por estar na Copa. “Eu estou sempre feliz, é assim que sou. Estou muito satisfeito por jogar o Mundial. Não somos apenas um bom ataque. Temos muita qualidade no meio de campo e na defesa também.”

A confiança belga só não é maior às vésperas da estreia por causa da situação do zagueiro Kompany. Com uma lesão na panturrilha, o capitão da seleção ainda corre o risco de ser cortado da Copa. “Ele (Kompany) é nosso capitão, mesmo se não jogar. Ele tem uma grande importância”, reconheceu Batshuayi.

Bélgica e Panamá estão no Grupo G da Copa do Mundo. Depois de encarar a seleção centro-americana, os belgas duelam com Tunísia, dia 23, em Moscou, e Inglaterra, dia 28, em Kaliningrado.