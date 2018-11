Zagueiro Coates vira 5º desfalque do Uruguai para amistoso com o Brasil

Não é somente o técnico Tite que precisou fazer cortes nos últimos dias. Às vésperas do amistoso com a seleção brasileira, o uruguaio Óscar Tabárez também teve que fazer mudanças em sua equipe para o jogo marcado para sexta-feira, em Londres. Nesta segunda-feira, o treinador sofreu a quinta baixa no time do Uruguai.

A última baixa é o zagueiro Sebastián Coates. O jogador do Sporting, de Portugal, sofreu uma lesão muscular na perna esquerda, de acordo com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF). Ele também perderá o amistoso com a França, na sequência do jogo com o Brasil, na terça da próxima semana.

Tabárez já convocou um substituto. Nesta segunda, ele chamou o zagueiro Emiliano Velázquez, do Rayo Vallecano, da Espanha. O reforço vai se integrar ao grupo uruguaio na capital britânica na manhã desta terça. Ele foi vice-campeão mundial duas vezes com a base de sua seleção, em 2011 com o time sub-17, e em 2013, com o sub-20.

Coates é a quinta baixa da seleção uruguaia para estes dois amistosos, os últimos da equipe na temporada. Antes dele, foram cortados do time o goleiro Fernando Muslera, o zagueiro e capitão Diego Godín, o lateral Marcelo Saracchi e o atacante Cristhian Stuani, no domingo. Todos estão machucados.

Outros dois desfalques são Nahitan Nández e Camilo Mayada, que nem foram convocados para estes amistosos porque disputam a final da Copa Libertadores, por Boca Juniors e River Plate, respectivamente.