Zagueiro Bruno Méndez realiza exames médicos no Corinthians nesta terça

O zagueiro uruguaio Bruno Méndez fará exames médicos nesta terça-feira e deverá ser anunciado como o 11º reforço do Corinthians para a temporada 2019. O jogador de 19 anos chegou ao Brasil na noite desta segunda-feira e deverá assinar contrato por cinco temporadas. O clube alvinegro pagará cerca de R$ 13 milhões ao Montevideo Wanderers, que manterá 15% dos direitos econômicos do atleta.

“É algo totalmente novo para mim. Vou a um outro país e seguramente a vida vai mudar. Porém, o objetivo segue sendo o mesmo desde que comecei: aprender e crescer como jogador. Espero que saia tudo bem”, disse o defensor ao diário Ovación, do Uruguai.

Bruno Méndez foi titular da seleção uruguaia no Sul-Americano Sub-20. Em novembro do ano passado, ele defendeu a seleção principal em amistosos contra França e Brasil. Diante da equipe de Tite, ele foi titular. No Corinthians, Méndez vai disputar posição com Henrique, Léo Santos, Manoel, Marllon e Pedro Henrique.

O defensor será o 11º reforço do clube em 2019. Antes dele, chegaram o zagueiro Manoel, o lateral-direito Michel Macedo, os volantes Júnior Urso, Ramiro e Richard, o meia Sornoza e os atacantes André Luis, Boselli, Gustavo Silva e Vagner Love.