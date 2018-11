Z Sport e Óptica Optilar avançam no Veteranos

Z Sport e Óptica Optilar são os dois últimos semifinalistas da Copa Cervejaria Campanária, na categoria Intermediária. As equipes garantiram classificação no último domingo (11), ao passarem pela repescagem. A disputa ocorre no Clube Veteranos, em Americana.

Na luta pela sobrevivência, o Z Sport venceu o Atlanta Rolamentos por 5 a 3, enquanto o Óptica Optilar bateu o Joia Calçados por 4 a 2.

Nas semifinais, o Z Sport enfrentará o Acapulco Imóveis, que terminou a fase classificatória em primeiro lugar. O adversário do Óptica Optilar será o Hitscolor, segundo colocado na primeira etapa do torneio. Os jogos estão marcados para o dia 24.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

MAIS JOGOS. No Flamengo, o Marcos Magazine empatou em 4 a 4 com o Agropet Mineiro/KZA9 Tintas e assegurou a segunda e última vaga direta nas semifinais do Campeonato Interno de Futebol Minicampo, na classe Sênior. Líder da competição, o Blue Blood Jeans já havia conquistado um lugar na próxima fase.

Na Super Sênior, o Pastelaria do Porfírio/Verona Automóveis goleou o Supermercados Pague Menos por 4 a 1 e, assim como o Biscoitam/Sorvetes Naturais, avançou diretamente às semifinais. As partidas ocorreram na última sexta-feira (8) e foram válidas pela 14ª e última rodada da primeira fase. Os outros times disputarão repescagem.