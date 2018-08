WO faz Atlético Lyrios deixar a Copa Jocle

A LAF (Liga Americanense de Futebol) excluiu o Atlético Lyrios da Copa Jocle, o Campeonato Americanense de Futebol Amador. A Comissão Disciplinar decretou o corte porque o time perdeu por WO no fim de semana passado.

Conforme o artigo 24 do regulamento, a equipe que faltar a uma partida “será excluída do campeonato e, de ofício, suspensa por dois anos juntamente com os atletas que não se apresentarem ao representante”.

A LAF também aplicou a sanção prevista no artigo 28. O trecho aponta que, em caso de exclusão, todos os jogos do time penalizado ficam com o placar de 1 a 0, com vitória para o adversário. Isso vale tanto para os confrontos já disputados como para aqueles que ainda seriam realizados.

O Atlético Lyrios estava no Grupo B e tinha a pior campanha da competição. A equipe foi goleada por todos seus adversários: 5 a 0 para o Jardim América, 4 a 0 para o Unidos da Mathiensen e 8 a 0 para o Unidos da Morada. Na última rodada, o time enfrentaria o Morada do Sol, mas não se apresentou para o confronto.

Neste domingo, haverá a disputa da sexta e penúltima rodada. Na tarde desta sexta, a reportagem entrou em contato com Wesley Alexandre Sobral, diretor do Atlético Lyrios, mas ele disse que só poderia atender após as 19 horas. O LIBERAL voltou a ligar para ele depois desse horário, mas as ligações não foram atendidas.

CAMPEONATO AMERICANENSE DE FUTEBOL AMADOR 2018

6ª rodada

DOMINGO (26/08)

PQ. NOVO MUNDO

8h00 Pernambuco x Lazio

10h00 Parque Novo Mundo x Jardim América II

SANTA MARIA

8h00 Vila Nova x Parque Gramado

10h00 Santa Maria x Americana

SÃO VITO

8h00 Parná x Descubra

10h00 Guanabara x Guerreiros do Alvorada

MORADA DO SOL

8h00 Unidos da Morada x Unidos da Mathiensen

10h00 Morada do Sol x Bela Vista