Willian marca, mas classificado Chelsea só empata na Hungria pela Liga Europa

Já classificado e com a primeira colocação do Grupo L garantida, o Chelsea perdeu os 100% de aproveitamento na Liga Europa nesta quinta-feira. A equipe inglesa visitou o Vidi na Hungria e, desinteressada, não passou de um empate por 2 a 2 na última rodada da primeira fase do torneio.

O resultado em nada mudou a vida do Chelsea, que passou às oitavas de final em primeiro, com 16 pontos, mas tirou o Vidi da próxima fase. A equipe húngara terminou na terceira posição, com sete pontos, dois atrás do outro classificado, o BATE Borisov, que derrotou o lanterna PAOK por 3 a 1, mesmo atuando na Grécia.

Em ritmo de treino, o Chelsea pouco incomodou no início e só chegou ao primeiro gol na bola parada. Aos 29 minutos, Willian fez boa jogada e sofreu falta. Ele mesmo bateu no canto esquerdo do goleiro, que não alcançou. Somente dois minutos depois, no entanto, o Vidi chegou ao empate com gol contra de Ampadu, após escanteio da direita.

No segundo tempo, o time húngaro se lançou ao ataque e virou a partida com um lindo gol aos 10 minutos. Milanov lançou para a área e o francês Nego emendou de primeira, sem chances para Caballero. Sem grande inspiração, o Chelsea empatou novamente em cobrança de falta, desta vez de Giroud, no ângulo direito do goleiro.

Pelo Grupo K, o líder classificado Dínamo de Kiev perdeu para o lanterna Jablonec por 1 a 0, em confronto que também não mudou a situação de ambos na tabela. A segunda vaga foi decidida no duelo direto entre Rennes e Astana, e quem levou a melhor foi o time francês, que venceu o adversário por 2 a 0, em casa, e avançou.

Na chave G, as quatro equipes tinham chance de classificação, mas quem avançou foi o Villarreal e o Rapid Viena. Os espanhóis receberam o Spartak Moscou e mantiveram a liderança do grupo ao vencerem por 2 a 0, enquanto os austríacos bateram o Rangers por 1 a 0 e passaram em segundo.