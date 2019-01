Willian faz 2, Chelsea vence Sheffield Wednesday e avança na Copa da Inglaterra

Ao contrário do seu rival Tottenham, que foi eliminado precocemente, o Chelsea confirmou seu favoritismo na Copa da Inglaterra ao derrotar o Sheffield Wednesday por 3 a 0 neste domingo, em casa, no Stamford Bridge, e avançar às oitavas de final da competição.

Apesar de jogar com time misto, o Chelsea foi pouco pressionado pelo rival da segunda divisão inglesa e avançou de fase com facilidade. Com dois gols, Willian foi destaque do triunfo que marcou a estreia do argentino Gonzalo Higuaín com a camisa do time londrino.

Como esperado, o Chelsea dominou o adversário e chegou aos gols com naturalidade. Willian fez o primeiro de pênalti, aos 26 minutos. O Sheffield se fechou na defesa para não levar mais gols e sair aos contra-ataques quando possível, mas a estratégia não teve efeito e os mandantes ampliaram o placar com o jovem Hudson-Odoi, em conclusão de esquerda.

No fim, Willian apareceu novamente para fechar o placar aos 38 minutos. No lance, o brasileiro tabelou com Higuaín e bateu da entrada da área, bonito, de primeira, no canto esquerdo do gol.

O Chelsea volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Bournemouth, pela 24.ª rodada do Campeonato Inglês, fora de casa.