Willian exalta ‘inteligência e maturidade’ do Palmeiras em vitória sobre o Grêmio

Autor dos dois gols do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Willian dividiu os méritos do triunfo com o restante do elenco alviverde. Para ele, o time teve uma atuação “extraordinária” em Porto Alegre.

“Fizemos um jogo extraordinário, de luta e entrega”, analisou o jogador, ao final da partida. “Valorizamos a bola, soubemos o tempo certo para agredir no jogo. Sabíamos que eles tentariam controlar em algum momento, mas fomos bem contra-ataques e fico feliz com os gols”.

Para o atacante, o Palmeiras foi “inteligente e maduro” na forma de propor o jogo em Porto Alegre. “Valorizo muito a inteligência e a maturidade do Palmeiras aqui. Agora é continuar nesta crescente. Fizemos um grande jogo contra o São Paulo (vitória por 3 a 1, no sábado passado) e temos que manter assim para terminar lá em cima (na tabela de classificação) antes da parada para a Copa”.

Com seis gols no Brasileirão, Willian agora divide a artilharia do torneio com Róger Guedes, do Atlético Mineiro, que entra em campo nesta quinta-feira diante do América-MG. Neste domingo, o Palmeiras joga em Fortaleza contra o Ceará, pela 11.ª rodada.