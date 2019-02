Willian Arão aponta liderança de Abel como um dos diferenciais do Flamengo

Um dos destaques na goleada do Flamengo sobre a Cabofriense, domingo, pela rodada final da Taça Guanabara, o volante Willian Arão apontou a liderança do técnico Abel Braga como um ponto que pode levar o time a faturar títulos em 2019, deixando para trás a decepcionante temporada anterior.

“Em 2018, ficamos perto de conquistar títulos, mas faltava ao time um detalhe, uma cobrança, uma palavra, que o Abel poderá nos ajudar”, disse o volante, de 26 anos, autor de um gol e uma assistência nos 4 a 0 sobre a Cabofriense. “Com certeza, o Abel, no dia-a-dia, vai implementar isso na equipe e as coisas vão acontecer naturalmente, nos ajudando muito nos grandes jogos”, acrescentou o jogador, em entrevista ao SporTV, nesta segunda-feira.

Arão revelou que com Abel no comando não há um titular absoluto na equipe. O treinador tem adotado um rodízio na escalação do Flamengo neste início de temporada. “Quem tiver melhor vai jogar. Ele dá confiança para todos os jogadores. Ele tem sido muito claro. Tem citado nomes.”

Formado no Corinthians e com boa passagem pelo Botafogo, Arão revelou que teve propostas para deixar a Gávea em 2019. Mas explicou que uma conversa com Abel foi determinante para ele decidir permanecer no Flamengo.

“Alguns times me procuraram, fizeram até propostas. Fiquei feliz e honrado porque são grandes clubes. Mas eu nunca pedi para sair do Flamengo, nunca estive descontente. É momento. Eu tive uma conversa com o Abel e resolvi ficar”, disse.

O Flamengo volta a campo no domingo, às 19 horas, para o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, pelas semifinais da Taça Guanabara.