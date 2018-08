Weverton se recupera e integra treino do Palmeiras em reapresentação

O goleiro Weverton não deve ser problema para o Palmeiras para o jogo de quinta-feira. Após reclamar de dores na virilha no domingo, durante o empate por 0 a 0 com o Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador integrou o treino do time durante a reapresentação, na Academia de Futebol, e deve ter condições de enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores.

O problema na virilha tem incomodado Weverton há algumas semanas. O goleiro precisou ser substituído no intervalo da vitória sobre o Vasco, no dia 12 de agosto, por estar com muitas dores e, em Porto Alegre, voltou a sentir. No entanto, nesta segunda-feira ele foi a campo junto com os demais companheiros de posição e participou do início dos treinos preparatórios para a partida contra a equipe paraguaia pelo torneio continental.

O clube liberou a presença de imprensa durante somente os dez primeiros minutos da atividade. Os titulares do empate por 0 a 0 com o Inter realizaram trabalhos regenerativos na parte interna. Os demais atletas estiveram no gramado para fazer treinos técnicos em campo reduzido. O elenco volta aos treinamentos na tarde de terça-feira, novamente na Academia de Futebol.

O Palmeiras defende contra o Cerro Porteño a vantagem de ter vencido o confronto de ida, em Assunção, por 2 a 0, com gols de Borja. O time paulista pode perder por até um gol de diferença na próxima quinta, no duelo que começa às 21h45, que ainda assim estará classificado para as quartas de final da Libertadores.