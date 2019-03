West Ham leva 3 gols do pior ataque do Inglês, mas vence de virada nos acréscimos

Dono do pior ataque do Campeonato Inglês, o lanterna Huddersfield conseguiu a “façanha” de marcar três gols neste sábado, mas nem isso foi suficiente para lhe garantir a vitória. A equipe visitou o West Ham, chegou a ter dois gols de vantagem, mas cedeu a virada nos acréscimos e caiu por 4 a 3, pela 27.ª rodada da competição.

Os três gols marcados neste sábado levaram o Huddersfield a 18, ainda como pior ataque das quatro principais ligas da Europa – Inglaterra, Itália, Inglaterra e Espanha. São 15 pontos para a equipe, afundada na lanterna. Já o West Ham subiu para 42 pontos, na nona posição, sem grandes ambições no campeonato.

O herói da vitória do West Ham foi o mexicano Chicharito Hernández, que entrou no segundo tempo e marcou os dois gols que selaram a virada. Mark Noble, de pênalti, e Ogbonna marcaram os outros gols da equipe. Pelo Huddersfield, que ainda não havia marcado três gols nesta temporada, balançaram a rede Ahearne-Grant, duas vezes, e Juninho Bacuna.

Quem também conquistou uma improvável vitória neste sábado foi o Leicester. Mesmo fora de casa e atuando com um a menos desde os três minutos, após a expulsão do zagueiro Maguire, a equipe derrotou o Burnley por 2 a 1, resultado que a levou a 41 pontos, em décimo. O Burnley, com 30, está em 17.º, à beira da zona de rebaixamento.

Atrás de West Ham e Leicester, em 11.º, aparece o Bournemouth, que vencia o Newcastle até os acréscimos, mas cedeu o empate e teve que se contentar com o 2 a 2, que o levou a 38 pontos. O Newcastle é o 13.º, com 35.