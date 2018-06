West Ham anuncia a contratação do goleiro Fabianski, da seleção polonesa

O West Ham confirmou nesta quarta-feira a contratação do goleiro Lukasz Fabianski, que está com a seleção polonesa na Copa do Mundo da Rússia. O jogador disputou a última temporada pelo Swansea, que foi rebaixado para a segunda divisão inglesa.

Fabianski tem 33 anos, disputou 38 partidas na última temporada e sofreu 56 gols. O polonês chega para substituir o inglês Joe Hart, que jogou no último ano no West Ham emprestado pelo Manchester City. No entanto, terá que brigar pela posição com o espanhol Adrian San Miguel, que chegou a atuar como titular na última temporada.

“O West Ham é um grande clube. Estou muito feliz em fazer parte desse time. Vou dar o meu melhor e tentarei ajudar meus companheiros fora do gramado para que, juntos, a gente consiga alcançar os melhores resultados possíveis. Estou ansioso para começar mais esse capítulo da minha carreira”, disse o goleiro.

Fabianski está na reserva da seleção polonesa. Na derrota contra Senegal por 2 a 1 na estreia do time europeu no Mundial, na terça-feira, o titular da posição foi Wojciech Szczesny, que atua pela Juventus.