Werley mostra otimismo para domingo e quer que Vasco encerre ano ‘com dignidade’

O Vasco joga sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro no domingo, quando encara o Ceará no Castelão. Um simples empate salva o time carioca sem depender de outros resultados, o que deixou Werley otimista. O zagueiro, no entanto, quer a vitória em Fortaleza para encerrar o ano “com dignidade”.

“Um empate salva, mas três pontos fecham a nossa temporada com dignidade. Estamos numa situação que ninguém aqui almejava, porém ainda temos a chance de conquistar uma vaga para a Sul-Americana. Estamos trabalhando bem e vamos chegar fortes no domingo”, declarou nesta quinta-feira.

Com 42 pontos, o Vasco é o 15.º colocado, a dois do América-MG, que abre a zona do rebaixamento, mas também a um do Ceará, que fecha os classificados para a Copa Sul-Americana. Para sonhar com uma vaga no torneio, o time carioca precisa vencer pela primeira vez fora do Rio neste Brasileirão.

“Temos mais uma oportunidade de vencer fora do Rio de Janeiro contra o Ceará, que é um grande adversário e vem jogando bem. Iremos fazer de tudo para sair de lá com a vitória”, afirmou Werley. “O torcedor pode acreditar nesse grupo, pode confiar nesse elenco. Vamos chegar lá no domingo e fazer uma grande partida.”

Em busca deste objetivo, o técnico Alberto Valentim terá dois importantes desfalques: Yago Pikachu, expulso na derrota para o Palmeiras, e Henrique, lesionado. “Os dois são grandes jogadores e nos ajudaram muito ao longo do ano, mas estamos bem servidos dentro do grupo. Alguns jogadores estão entrando bem durante as partidas, outros estão treinando bem, então acredito que os escolhidos para entrar irão dar conta do recado.”