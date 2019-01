Documentário ‘resgata’ Vasquinho de Americana

O jornalista e historiador Gabriel Pitor lançou nesta segunda-feira um webdocumentário sobre o extinto clube de futebol Vasco da Gama de Americana, o popular Vasquinho. O trabalho pode ser acessado pelo site ovasquinhodeamericana.com.

A obra é intitulada “Vasco da Gama – Um cruzmaltino de glórias”. No portal, o internauta pode conferir fotos, reportagens e 1h53min de material audiovisual, o que inclui entrevistas e imagens de arquivo.

O Vasquinho foi fundado em 1950, mudou de nome em 1976 para AEC (Americana Esporte Clube) e deixou de existir em 1979, quando se fundiu ao Rio Branco. Foto: Divulgação

Em 1969, a equipe conquistou o primeiro título profissional do futebol americanense, ao vencer o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O torneio, na época, era equivalente à terceira divisão estadual.

A trajetória do time está dividida em seis capítulos. Também existem dois extras. Um deles reúne curiosidades do clube, enquanto o outro é um memorando ao jogador de futebol Marco Antônio Gobbo, que morreu quando atuava no time, em 1974.

Há 17 entrevistados, entre eles o narrador esportivo Antônio Edson, o Tonicão, da Rádio Central AM de Campinas; o ex-prefeito de Nova Odessa José Mário Moraes; o preparador físico Fred Smania e Aírton José Spina, o Tuti, ídolo do Vasquinho e ex-jogador da Ponte Preta.

ORIGEM. Pitor começou a se inteirar da história do Vasquinho quando atuava como repórter na cobertura diária do Rio Branco. Em busca de repertório, ele passou a fazer um levantamento histórico do Tigre, até que esse trabalho se estendeu para o Cruzmaltino.

“Eu percebi que é uma outra tendência também você unir o trabalho jornalístico com pesquisas históricas. Nomes grandes que têm feito isso são o Celso Unzelte, da ESPN, e o Paulo Vinícius Coelho, o PVC, da Fox Sports”, comentou.

Com o conteúdo em mãos, Pitor decidiu fazer o trabalho e se inspirou no documentário “Tigre de Americana – Uma paixão centenária”, conduzido pela produtora 3marias a partir de informações e materiais colhidos pelo jornalista Claudio Gioria, chefe de reportagem do LIBERAL. A obra trata da história do Rio Branco.

Pitor ainda deve lançar, em dezembro de 2019, o livro “Vasco de Americana – Um traço de união paulista-carioca”, trabalho que também resgata a trajetória do mesmo clube.