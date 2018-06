Walter projeta duelo com o Flamengo: ‘É jogo que Jadson e Rodriguinho gostam’

O Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, em uma partida que os jogadores corintianos projetam que será bem diferente do que foi o duelo com o América-MG, na quinta-feira. O goleiro Walter afirmou que espera por um confronto mais aberto e que os meias da equipe podem se aproveitar.

A equipe alvinegra geralmente demonstra maiores dificuldades quando encara times que jogam mais recuado, algo que não deverá ocorrer com o Flamengo. “Não sei se é concentração, temos de ser igual em todos os jogos, mas é a cabeça quem comanda e isso que impede de fazer grandes partidas. Tem um pouquinho de sorte nesses jogos menores. O América-MG é um baita time, mas joga recuado, marca com linha baixa e dificulta. Você pega um Flamengo, é um time que trabalha mais a bola e deixa espaço. É jogo que Jadson e Rodriguinho gostam. O jogo fica mais gostoso, com mais finalizações”, comentou o goleiro, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

Embora seja reserva de Cássio, Walter é um goleiro bastante valorizado. Desde que chegou ao Corinthians, recebeu diversas sondagens e propostas. O Flamengo foi um dos que se mostrou interessado no jogador. “Foi só especulação (antes da contratação do Diego Alves). Teve alguma coisa na época que o Muralha foi para lá, mas foi só conversa e não passou disso”, garante o goleiro.

Sobre a partida de domingo, Walter lembrou que ainda não é certo que o Flamengo jogue com força máxima. Entretanto, ressaltou a boa fase do meia Diego e do goleiro Diego Alves. “Tem que ver quem vai jogar, mas é uma grande equipe. Temos que neutralizar o Diego, que é um baita jogador. Diego Alves está pegando muito também e há duas ou três partidas está fazendo a diferença. Temos que ficar ligados nos mínimos detalhes do que fazem de errado para a gente ir nesses erros”, comentou.