Volta do Santos tem atraso de Bruno Henrique e ausências de Derlis e Sánchez

Sem reforços, mas com a presença do técnico Jorge Sampaoli, o elenco do Santos se reapresentou na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé, iniciando a pré-temporada sem a presença de alguns jogadores, incluindo os estrangeiros Carlos Sánchez e Derlis González.

De acordo com a assessoria de imprensa do Santos, Derlis não compareceu ao CT por “problemas internos”. Já Sánchez teve problemas com seu voo, mas é aguardado nesta quinta-feira em Santos, situação parecida com a do goleiro João Paulo.

O atacante Bruno Henrique, que está na mira do Flamengo, chegou atrasado ao CT por ter ficado preso no trânsito, problema que impediu a chegada de Vladimir e levou Vanderlei a ser o único goleiro a participar da reapresentação santista. Além disso, o volante Leandro Donizete, de volta ao clube após período de empréstimo ao América Mineiro, está lesionado e não compareceu ao CT Rei Pelé.

Como já era esperado, a reapresentação do Santos para a temporada 2019 também não contou com a presença do atacante Rodrygo, que foi convocado para defender a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria.

Em comparação ao elenco de 2018, também não estiveram presentes o atacante Gabriel Barbosa, que atuou por empréstimo no clube no ano passado, negociado pela Inter de Milão, e o lateral-esquerdo Dodô, que na última temporada foi cedido pela Sampdoria – o clube tem interesse em sua permanência, mas ainda não chegou a um acordo para isso.

Além de Sampaoli, as novidades da reapresentação do elenco foram Orinho, Cleber Reis, Fabián Noguera, Matheus Oliveira, Rafael Longuine e Rodrigão, todos retornando após período de empréstimo. E o zagueiro Sabino e o atacante Diego Cardoso, que em 2018 fizeram parte do time B, se juntaram ao elenco principal.

Em vídeo divulgado pelo Santos, Sampaoli começou a conhecer a estrutura do CT Rei Pelé ao lado do presidente José Carlos Peres. “Os campos estão muito bons, mas quero falar com a pessoal responsável porque quero saber que tipo de semente é usada”, afirmou o treinador.

A estreia oficial do Santos em 2019 está marcada para 19 de janeiro, quando o time vai receber a Ferroviária, no seu estádio, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Antes, no dia 13, o time enfrentará o Corinthians em amistoso marcado para o estádio do rival em Itaquera.

Confira a lista de jogadores que participaram da reapresentação do Santos:

Goleiro: Vanderlei.

Laterais: Victor Ferraz, Daniel Guedes e Orinho.

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Sabino, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Kaique Rocha, Cleber Reis e Fabián Noguera.

Meio-campistas: Alison, Juliano, Anderson Ceará, Yuri, Jean Mota, Diego Pituca, Guilherme Nunes, Bryan Ruiz, Gabriel Calabres, Rafael Longuine e Matheus Oliveira.

Atacantes: Diego Cardoso, Kaio Jorge, Felippe Cardoso, Eduardo Sasha, Arthur Gomes, Yuri Alberto, Copete, Rodrigão e Bruno Henrique.