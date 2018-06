Volante da Suécia mostra confiança: ‘Podemos fazer os campeões mundiais tremerem’

Com experiência de três temporadas no futebol alemão, o volante Albin Ekdal, da Suécia, mostrou confiança exagerada ao falar sobre a sua expectativa para a partida contra a Alemanha, neste sábado, às 15 horas (de Brasília), em Sochi, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo da Rússia.

“Será um jogo emocionante, eu esperei muito por isso, por esse grande jogo contra a Alemanha. Se podemos entrar na partida com boa confiança, então podemos esperançosamente fazer os campeões mundiais tremerem”, afirmou o jogador de 28 anos ao site da Fifa.

O camisa 8 buscará os três pontos para encaminhar a vaga às oitavas de final e, de quebra, complicar a situação dos alemães na competição. A Suécia vem de vitória sobre a Coreia do Sul, por 1 a 0. Já os tetracampeões perderam na estreia e entram pressionados na partida. Mais uma derrota pode significar a eliminação precoce do torneio, dependendo do resultado do confronto entre México e Coreia, também neste sábado, mas às 12 horas (de Brasília).

Albin Ekdal fala com propriedade do futebol alemão – joga no Hamburgo desde junho de 2015. Foi contratado junto ao Cagliari. Antes, havia atuado no futebol italiano por Siena, Bologna e Juventus. Frequenta as seleções de base da Suécia desde os 14 anos. No time principal, tem 34 jogos e ainda não balançou as redes com a camisa sueca.