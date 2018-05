Vitória esquece Copa do Nordeste e busca 3º triunfo seguido no Brasileirão

Eliminado pelo Sampaio Corrêa nas quartas de final da Copa do Nordeste, o Vitória esquece o torneio regional e foca completamente no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o compromisso é diante do Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, às 16 horas, em duelo da sétima rodada.

Após derrotar Vasco e Ceará nas duas últimas rodadas, o time baiano busca a terceira vitória consecutiva na competição nacional para se afastar da zona de rebaixamento e, até mesmo, encostar nos primeiros colocados da tabela de classificação. No momento, o Vitória soma sete pontos.

Como jogaram na última quinta-feira, os jogadores considerados titulares treinaram com bola apenas uma vez na preparação para enfrentar o Botafogo. Na sexta houve uma atividade regenerativa. Devido ao desgaste dos jogos que trouxe dores musculares em alguns jogadores, o técnico Vagner Mancini deve ter de mudar a equipe, que raramente tem a escalação repetida.

Recuperado de lesão, o zagueiro Aderllan pode ser uma das novidades. Ele fez apenas uma partida desde que chegou do São Paulo à equipe rubro-negra e está à disposição. É um reforço comemorado, considerando as baixas na defesa, que não terá Kanu, suspenso, e Walisson Maia, machucado. Ramon deve ser o outro defensor.

“Venho trabalhando bem, desde o primeiro dia mostrando o que quero. Não quero estar a passeio nem por brincadeira. Vim para mostrar do que sou capaz. Infelizmente, no primeiro jogo eu lesionei. Agradeço o apoio que os jogadores me deram. O que pude acompanhar de fora é que a equipe vem melhorando nos últimos jogos, tirando o jogo contra o Sampaio. Foram três jogos de alto nível”, disse Aderllan.

No meio de campo, Willian Farias trata de um incômodo no departamento médico e passará por uma avaliação antes do jogo para saber se poderá atuar. Caso não jogue, Nickson e Rodrigo Andrade despontam como possíveis substitutos.