Vistoria SP e Orion decidem campeonato no Iate Clube

O Vistoria São Paulo e o Orion Cores farão a final do Campeonato Interno de Futebol Minicampo José Geraldo Lizzie. As equipes passaram pelas semifinais no último sábado. A competição acontece no Iate Clube, em Americana.

A decisão será no próximo sábado, às 16 horas. Nas semifinais, o Orion bateu o Conceito Sports por 8 a 2. Lucan, Edvaldo e Renan fizeram dois gols cada para o vencedor. Os outros dois foram marcados por Rogério e Piloto.

O Vistoria também goleou: 5 a 2 para cima do Factoplast. Chico e Kenion, com dois gols cada, e Juliano balançaram as redes para o time classificado.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Na Copa Suco Prat’s, os finalistas também estão definidos: Z Sports Artigos Esportivos e São Lucas Saúde, na categoria Intermediária; Status Representações e MSX Construtora, na Sênior; Help Parafusos e Não+Pelo, na Master. Os jogos de ida da final serão neste sábado. O torneio ocorre no Clube Veteranos.

No Campeonato Esquilo de Futebol Society, realizado pelo Clube do Bosque, o Varejão Tatu venceu a repescagem no último sábado e garantiu a última vaga para as semifinais.

CLUBE VETERANOS

Semifinais do Campeonato Clube Veteranos – Copa Suco Prat’s

Joia Calçados 1 x 1 São Lucas Saúde (Intermediária)

Opticas Optilar 3 x 5 Z Sport (Intermediária)

MSX Construtora 3 x 1 Pro Ar Condicionado (Sênior)

Status Representações 2 x 2 Casa do Construtor (Sênior)

Não+Pelo 4 x 1 Gonzaga Engenharia (Master)

Rodonaves Transportes 1 x 1 Help Engenharia (Master)

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

Semifinais do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

Jornal de Nova Odessa 4 x 1 JC Limpadora (Jovem)

Kintal Lanches 2 x 0 Burg’s Hamburgueria (Jovem)

Vasos São Vito/Multi Pontos Bordados 6 x 3 Loom Arquitetura/Marcenaria Paparotti (Intermediária)

Supermercados Pague Menos/EF Manutenção 2 x 3 Restaurante Lê Pettit/Top (Intermediária)

Blue Blood Jeans 2 x 1 Colin’s Ferramentas/ Transp. Zapia (Sênior)

Agropet Mineiro/KZA9 Tintas 5 x 0 Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil (Sênior)

Biscoitam/Sorvetes Naturais 5 x 1 Restaurante Prato Quente (Super Sênior)

Pastelaria do Porfírio/Verona Automóveis x Americana Guinchos/Marcsteel (Super Sênior)

Z Sport 2 x 2 Max Limp (Feminino)

IATE CLUBE

Semifinais do Campeonato Interno José Geraldo Lizzie

Categoria Livre

Orion Cores 8 x 2 Conceito Sports

Vistoria São Paulo 5 x 2 Factoplast

CLUBE DO BOSQUE

Repescagem do Campeonato Esquilo de Futebol Society

Categoria Livre

Z Sport 5 x 6 Armec

Next 3 x 6 Varejão Tatu

Armec (1) 4 x 4 (2) Varejão Tatu