Vistoria SP e Orion Cores decidem título no Iate Clube

O Vistoria São Paulo e o Orion Cores vão decidir, neste sábado, o título do Campeonato Interno de Futebol Minicampo José Geraldo Lizzie. As equipes entrarão em campo às 16 horas. O torneio acontece no Iate Clube, em Americana.

Se houver empate, haverá prorrogação de dois tempos de dez minutos cada. Caso o empate persista, o campeão será o Vistoria São Paulo, que é o time com melhor campanha na competição. Antes da final, o público poderá assistir a um jogo preliminar, que será um amistoso de futebol feminino. A partida vai começar às 14h30.

No Clube do Bosque, também neste sábado, quatro equipes disputarão as semifinais do Campeonato Esquilo de Futebol Society. O Líder Contábil enfrentará o Orion Cores às 15h30. Uma hora mais tarde, o Castor Society terá pela frente o Varejão Tatu, que precisou passar pela repescagem no fim de semana passado.

Eventual empate levará o confronto para a prorrogação, que terá dois tempos de oito minutos cada. Se o empate prevalecer, a vaga na final será do time com melhor campanha. As equipes que têm essa vantagem são o Líder Contábil e o Castor Society.

IATE CLUBE

Final do Campeonato Interno

Categoria Livre

SÁBADO (23/06)

16h00 Vistoria São Paulo x Orion Cores

CLUBE DO BOSQUE

Semifinal do Campeonato Esquilo

Categoria Livre

SÁBADO (23/06)

15h30 Líder Contável x Orion Cores

16h30 Castor Society x Varejão Tatu