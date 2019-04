Vistoria/ Dec Decor chega ao G7 do Iate após goleada

Foto: marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O Vistoria/DecDecor fez 6 a 1 sobre o Têxtil PBS, líder do Campeonato Milton Chaves Marcelino, e entrou na zona de classificação direta para a próxima fase, no último fim de semana. O jogo foi válido pela nona rodada da competição, que acontece no Iate Clube, em Americana.

Antes da partida, o Vistoria/DecDecor ocupava a oitava posição. Com essa vitória, a equipe ultrapassou o Instituto Odair Dias/Ponta Visão, derrotado para o Millenium/Zucollor por 5 a 3. Apenas os sete primeiros colocados avançam diretamente para as quartas de final.

No Campeonato Esquilo de Futebol Society, houve troca de líder. O Castor Society assumiu o topo ao vencer o ISB Contábil por 5 a 2, no último sábado, pela sétima rodada do torneio promovido pelo Clube do Bosque. A primeira posição pertencia ao Armec, que perdeu por 9 a 5 para o Algiz.

Entre sexta-feira e domingo, também houve jogos válidos pela oitava e nona rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo, no Flamengo, e a 12ª rodada do torneio do Clube Veteranos.

FLAMENGO FUTEBOL CLUBE

8ª rodada do Campeonato Interno de Futebol Minicampo

Cartuchos Express 5 x 2 Ameripesca (Jovem)

Kintal Lanches 3 x 4 Ameristamp (Jovem)

Roll Seladora 2 x 3 RRB Refeições/Renan de Ângelo (Jovem)

JC Limpadora 2 x 5 Restaurante Sushidô/Tijuca (Jovem)

Multi Pontos Bordados/Vasos São Vito 2 x 3 Rama Distribuidora/Remiah (Intermediária)

Caprem Construtora/Ponte Saúde 9 x 4 Ironbody Suplementos (Intermediária)

EF Manutenção/Raspadora Dom Pedro 2 x 7 Mar Negro/Sinhá Moça (Intermediária)

Top Collor/M&R Home Design 6 x 1 Camerro Imóveis (Intermediária)

Loom Arquitetura/Marcenaria Paparotti 3 x 4 Lajes Futura (Intermediária)

Samuel Veículos 6 x 3 Dino Automóveis/JDM Escritório Contábil (Sênior)

A&J Lavanderia/AD Confecções 1 x 3 Marcos Magazine/Seu Boliche (Sênior)

Supermercados Pague Menos/ES Corretora 2 x 1 Red Hot Comunicação (Sênior)

Ecosu Sucatas 3 x 2 São Lucas Saúde (Sênior)

Giro Contábil/Photum 5 x 2 Collin’s Ferramentas (Sênior)

Drogaria Total/Biocorpus 4 x 1 RNG Transportes (Sênior)

Biscoitam/Sorvetes Naturais 3 x 8 Supermercados Pague Menos (Super Sênior)

Pastelaria do Porfírio/Verona Automóveis 6 x 5 MontaFarma/HD Visual (Super Sênior)

Bolsavel/Flash Informática 3 x 4 Restaurante Prato Quente (Super Sênior)

Americana Guinchos/Marcsteel 2 x 2 Ameristamp (Super Sênior)

9ª rodada

Ecosu Sucatas 2 x 2 Mag Sac Embalagens (Feminino)

Casa da Cerveja 0 x 4 Cartuchos Express (Feminino)

CLUBE VETERANOS

12ª rodada do Campeonato de Minicampo

Acapulco 0 x 2 Hitscolor (Master)

Distema Decorações 7 x 1 Help Parafusos (Master)

Odonto Minas 4 x 3 Bar do Zé Carlos (Sênior)

Proar/Big Mec 4 x 2 Posto São Vito (Sênior)

Joia Calçados 1 x 4 Stock do Chopp (Intermediária)

Z Sport 0 x 4 Ecosu Sucatas (Intermediária)

Optilar Óptica 4 x 3 Net D&G (Intermediária)

São Lucas Saúde 5 x 3 Supermercados Pérola (Intermediária)

Rodonaves Transportes 2 x 2 Tabatex Têxtil (Master)

Galmar 4 x 2 Gonzaga Engenharia (Master)

Casa do Construtor 5 x 1 Los Hermanos (Sênior)

Hidrosol 2 x 0 Microgestão Sistemas (Sênior)

IATE CLUBE

9ª rodada do Campeonato Milton Chaves Marcelino

Categoria Livre

Millenium/Zucollor 5 x 3 Instituto Odair Dias/Ponto Visão

Orion Cores 1 x 4 Guip Veículos

Asa Vita 2 x 4 Z Sport

Factoplast 4 x 7 Peptan

Vistoria/DecDecor 6 x 1 Têxtil PBS

CLUBE DO BOSQUE

7ª rodada do Campeonato Esquilo de Futebol Society

Categoria Livre